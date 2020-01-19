新北市警察局規畫在春節前後加強在KTV、旅館等場所臨檢，防止毒品犯罪。（新北刑大提供／葉書宏新北傳真）

新北市去（108）年全年毒品新生人口779人，對比前（107）年減少415人，年減率34.76％，減少人數及幅度均為六都之冠。新北市政府警察局為防止毒販瞄準過年期間搶佔市場，已規劃針對容易衍生毒品犯罪場所熱區加強臨檢盤查，阻斷毒品交易通路，讓民眾能平安過年

新北市政府警察局毒品查緝溯源中心分析指出，毒品新生人口是初次遭警方查獲吸毒的人數，依據臺灣高等檢察署去年6月發布毒情趨勢，在檢警所查獲吸毒者當中，仍以吸食安非他命為大宗，且安非他命再犯率高達8成5。因此新北市毒品新生人口的下降幅度，反映警方緝毒防毒成效，也能抑制吸毒人口再犯與升級。

經毒品查緝溯源中心統計，108年查獲吸毒人口平均年齡36.26歲，較107年平均35.79歲微幅提升，但29歲以下吸毒人口比例下降1.32個百分點。近兩年檢警透過「安居緝毒專案」強力掃蕩毒品犯罪，破獲多起製毒工廠及跨境走私案件，同時推動反毒通報網強化鄰里警民聯繫，讓過去隱身在社區內的毒販藥頭無所遁形，也讓年輕毒品人口生成有減緩趨勢。

市警局表示，近年來年節期間出遊人次屢創新高，但雙北地區大批人潮返鄉中南部也有趨緩而留在北部過年，業者為搶攻客群，紛紛提早開市營業，也可能吸引毒品藥頭藉以出貨大發過年財。

為此，新北市政府警察局將在年節前後特別加強對轄內KTV、PUB、網咖及汽車旅館等易生毒品犯罪場所執行臨檢，同時為避免毒販以汽車旅館號召開毒趴，從去年底即舉辦旅館業者反毒講習，透過仿真毒品模型及飄散味道，教育旅館員工認識到吸毒特徵，並請業者依法通報轄區分局派員查緝，維護民眾消費安全。

(中時 )