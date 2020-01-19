現代人由於環境、壓力等多種因素，癌症發生的機率越來越高，若是見到血便，通常會有所警覺，認為是腸癌的可能性很大；而若是遇到血尿呢？醫師指出，首先會依患者是否感覺到疼痛來做判斷，若是無痛性血尿，其有腫瘤的機率較高！

根據《每日健康》報導，奇美醫學中心泌尿外科主任黃冠華提到，泌尿道上皮癌分為兩種，一為下泌尿道上皮癌就是所謂的膀胱癌，而上泌尿道上皮癌則是腎盂癌加輸尿管癌，其最常見的症狀便是血尿，其比例約占6成。首先會依照患者「是否感覺到疼痛」來判斷，若是痛性血尿，大部分可能為結石或感染；若是無痛性血尿，有腫瘤的機率較高。

黃冠華補充，通常泌尿道上皮癌的高風險族群集中在70~80歲，而血尿若是以肉眼可觀察到的話，兩年後發現腫瘤的機率達10分之一，如果肉眼觀察不到，需要做健檢才可發現的話，兩年後發現腫瘤的機率則僅有100分之一。無論如何，現今治療方式進步已可兼顧生活品質，因此還是建議發現血尿就立即就醫並與醫師討論方為上策。

(中時電子報)