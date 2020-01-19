「2020渣打臺北公益馬拉松」19日上午6點於總統府前，由賽事冠名贊助商渣打國際商業銀行林遠棟總經理、教育部體育署王浩祿專門委員、臺北市政府體育局李再立局長和主辦單位中華民國路跑協會范姜瑞理事長鳴槍開跑！在首創菁英跑者禮遇、全馬企業公益接力等創新賽制，加上好天氣助選手發揮，跑者出席率近8成。

邁入第7屆的「渣打臺北公益馬拉松」，至今已超過22萬名跑者響應，為全臺最大、最多視障跑者、最公益的馬拉松賽事，今年賽事共吸引來自43國、近2,000名海外好手與250組視障／弱勢青年共近3萬名跑者參賽。

渣打銀行總經理林遠棟分享：「現在還記得去年完成人生首次13公里挑戰的感動，今年升級挑戰初半馬，除了實踐勇不設限的精神，也在參賽的過程中，再一次因為每一名在跑道上堅持不放棄的跑者而感動，謝謝支持渣打馬拉松的跑者們一同為視障及弱勢青年的夢想努力不懈。」

渣打臺北公益馬拉松是台灣最多視障跑者參與的賽事，年年吸引數百名跑者熱情報名視障陪跑員，今年超過200名跑者主動響應爭取32個席次，可見透過渣打銀行長年努力下，成功喚起大眾對視障議題的關注，而渣打銀行推動視障就業六年以來，服務共727位視障朋友、幫助超過550位視障人才多元穩定及多元就業。

2020渣打臺北公益馬拉松全馬組戰況激烈，由FRANCIS KIOKO NZYOKI首位達陣衝線，以2小時26分26秒奪下總一，國內第一則由黃世昌以2小時35分9秒拿下。女子組則由傅淑萍率先抵達，以2小時43分40秒成績奪下女總一寶座。半馬男子組由SAMUEL FLETCHER率先衝線，跑出1小時7分34秒奪下男總一，分享：「之前曾跑渣打香港馬，今年第一次參加渣打臺北馬，希望藉由這個機會認識臺灣，未來期許繼續挑戰全球渣打馬。」女子組則以張芷瑄為首，以1小時20分35秒奪渣打馬半馬冠軍。

攻下全馬組男總及女總的Top10跑者，不少是本次入選的菁英跑者，可見在1分鐘的助攻之下，果然創下佳績。黃世昌熱情分享：「今年渣打馬首創的菁英跑者禮遇，提前1分鐘開跑真的是大助攻，賽道很舒適、天氣佳，整體跑況很不錯。」傅淑萍開心分享：「今天天氣非常合適，自己照著平常練習的配速，順順地跑完這次的全馬。」

今年視障跑者同樣跑出佳績，全馬男子視障總一由陳偉倫與陪跑員鄭真，以3小時32分40秒拿下，女子視障總一則由游渠興與視障陪跑員陳志亮以4小時30分53秒摘冠。男子組冠軍陳偉倫分享：「這個賽事很尊重視障族群，起跑位置排很前面，這也是我首次參加渣打臺北馬，與陪跑員鄭真已合作3、4年，很開心我們透過3個月的練習終有成果，成功突破今年最佳PB，快了6分鐘！」全馬視障女子組冠軍游渠興分享：「這是我第一次與陳志亮陪跑員合作，我們練習了一年，第一次參加渣打臺北公益馬拉松很榮幸可以得到冠軍，真的非常開心！」

(中時 )