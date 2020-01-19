胡瓜主持《綜藝大集合》，近日到宜蘭壯圍，胡瓜先帶現場鄉親動起來，大跳暖身操，推廣跳躍運動，他表示：「冬天冷的時候，多跳有助於血液循環，讓身子暖起來也可以讓全身都運動到。」他接著便帶大家玩跳躍運動遊戲。

郭婷筠挑戰遊戲。（民視提供）

胡瓜先找郭婷筠搭檔示範，阿翔驚問：「瓜哥這個跳越難度很高，你確定要示範？」他霸氣拍胸脯保證沒問題，郭婷筠先闖第一關，她必須在軟墊上不斷跳躍，使前方紅碗上的保麗龍柱被晃倒，只見郭婷筠不斷死命上下跳，柱子左搖右晃搖搖欲墜卻始終不倒，最後還是不小心撞到紅碗柱子才倒。

胡瓜接著挑戰第二關，必須站在會搖晃圓碗上，連續跳繩三下才算成功，只見胡瓜站在右方甩跳繩，郭忠祐輕鬆連跳三下成功，眾人高興吶喊，郭婷筠一臉疑惑詢問：「瓜哥你不是說要親自示範嗎？」胡瓜一臉正經表示：「我親自來示範甩跳繩，大家要知道，甩跳繩是非常需要技術的，如果甩不好可能剛剛郭忠祐就不會跳的那麼好了。」一番言論令眾人無奈，阿翔笑回：「這個示範很瓜哥。」

(中時 )