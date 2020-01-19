新北市板橋警分局為了讓青少年能渡過健康平安的寒假假期，從昨天晚間起也展開為期二天的「保護青少年專案勤務」。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋警分局為了讓青少年能渡過健康平安的寒假假期，從昨天晚間起也展開為期二天的「保護青少年專案勤務」。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

二天的大學學測考試在昨天畫下句點，大部分學生也開始放寒假，緊接而來就是下週的農曆春節，新北市板橋警分局為了讓青少年能渡過健康平安的寒假假期，從昨天晚間起也展開為期二天的「保護青少年專案勤務」，針對轄區內的網咖、KTV、撞球場加強臨檢查察，勸導深夜未歸的青少年，同時也針對易競速路段進行路檢攔查勤務，目的就是要讓青少年能快樂出門、平安回家!

板橋警分局表示，109年學科能力測驗在昨天下午17時結束，大批考生步出試場，也宣告即將為期三週的寒假即將開始，許多剛考完試的同學，拿起手機就迫不及待跟朋友相約到KTV歡唱、看電影、逛街，板橋地區的KTV人聲鼎沸，大廳滿滿都是排隊人潮，中山路上的潮牌服飾街也滿滿都是人，讓人提前感受到過年的氛圍。

板橋警方說，從昨天晚間開始，員警就針對轄區內青少年易聚集的網咖、撞球場及4家大型KTV進行威力臨檢，防止青少年聚眾滋事，並在聯外橋樑規劃路檢點，避免青少年無照騎車、競速等危險駕車行為；另外為了避免青少年遭毒品及詐欺集團誘惑，寒假期間警方也規劃了反毒及反詐騙宣導，由偵查隊派員到撞球場、網咖進行宣導，避免他們遭到誘惑，加入販毒集團及擔任詐騙車手。

昨晚板橋員警動員了70多名警力，共取締青少年無照駕駛1人、勸導深夜未歸青少年5名，板橋警分局長林富助說，為了讓青少年度過平安健康的寒假假期，警方的保護工作絕不會停止，也呼籲家長能多留意家中學童寒假的生活狀況，與警方共同齊力讓他們過一個健康、平安又充實的寒假假期。

(中時 )