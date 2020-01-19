1月13日，賽考斯基/波音(Sikorsky/Boeing)聯合設計的SB>1「挑戰王」( Defiant)同軸雙旋直升機在飛行試驗中飛行了超過100節(約時速185公里)，該計畫團隊誓言要急起直追，每一週都要擴大飛行範圍，也要突破飛行速度，好爭取成為美國陸軍下一代的聯合多用途直升機。

防衛新聞(Defense News)報導，美國陸軍正在物色接替H-60/S-70黑鷹(Blackhawk)的下一代多用途直升機，其中最大的性能挑戰在於速度，它的極速必須至少達到230節(時速430公里)。目前主要是2個團隊在競爭，一個是 賽考斯基/波音，另一個是貝爾 /洛克希德(Bell and Lockheed)，其中貝爾的V-280勇猛式(Valor)傾轉旋翼機，已經飛行了兩年多，測試飛行速度也突破時速400公里，最近在12月完成了無人測試飛行，使得測試進度落後的 賽考斯基/波音必須加快腳步。

SB1DEFIANT Continues Flight Test Program, Exceeding 100 Knots

SB>1是在2018年3月完成原型機，結果在初期測試飛行時，遇到重落地的事故，轉子葉片的製造出現升力問題，花了一年的時間修正，在2019年3月21日才完成首次飛行。

在飛行過程中，SB>1還在佛羅里達州西棕櫚灘的賽考斯基開發飛行測試中心，進行了敏捷性測試，完成30度角的機動轉彎。

該計劃正在加快了測試步伐。去年10月，波音公司項目負責人兼經理肯·艾蘭德(Ken Eland)告訴記者，這架飛機在去年3月和4月各飛行了3次，但又發現變速箱問題，暫停了飛行操作，所幸團隊能利用地面系統測試進行必要的工作，所以到了9月24日，又重新回到天上，SB>1以20節(時速37公里)的速度完成慢速測試，之後提高至40節(時速74公里)。團隊相信，持續提升速度只是時間上的問題，並預計能夠達到250節(時速460公里)的最高速度，可以比美國陸軍設定的230節(時速430公里)還要快。

(中時電子報)