特斯拉電動車與三菱轎車擦撞，害死無辜女童。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

特斯拉電動車與三菱轎車擦撞，害死無辜女童。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

34歲梁姓男子今天上午10時許駕駛特斯拉電動車，行經新北市蘆洲區環堤大道、永樂街38巷45弄口時，疑似車速過快，加上42歲許姓男子駕駛的轎車未禮讓直行車，2車擦撞後，特斯拉撞上正穿越馬路的12歲張姓女童，導致女童雙腳斷裂，送醫不治，警方訊後依過失致死罪嫌將2名駕駛移送偵辦，梁男則在媒體面前表示「非常抱歉」。

據了解，許男今天上午開車載太太從蘆洲出發，準備回桃園中壢的娘家，梁男則駕駛要價超過300萬的特斯拉Model X電動車，從中和住處出發，到蘆洲找友人。

事發當時，梁男開著特斯拉沿環堤大道直行，行經永樂街38巷45弄口時，許男轎車正好從巷弄駛出欲左轉，梁男疑似車速過快閃避不及，先撞上許男轎車車頭，再彈向中央分隔島，正穿越馬路的張姓女童直接被車尾夾斷雙腿，當場倒臥血泊，失去呼吸心跳，經緊急送醫後，仍宣告不治。

女童家人向警方指出，今天上午女童父親載著母親、女童及弟弟一家四口從淡水住處開車到蘆洲，要到女童的爺爺家，一家人剛把車停妥下車欲穿越馬路，走在最前頭的女童突然就被特斯拉撞倒在分隔島上，母親與弟弟也差點被波及。

梁男向警方辯稱，事發當時未開啟特斯拉自動駕駛功能，自行駕駛的時速約僅40公里，經過路口前沒有看到有車輛及行人，通過時發現右方車輛要閃避已來不及。

警方指出，事故地點是無號誌路口，也沒有行人穿越線，僅地面畫有槽化線，依照道交條例規定，梁男的特斯拉有主幹道直行車路權，許男的轎車應禮讓，但該路段速限50公里，梁男當時車速推估超過80公里，已明顯違規。

至於女童一家人通過沒有行人穿越線的路口，因該路口周邊100公尺內無行人穿越線，依規定行人可穿越路口。

警方表示，2名駕駛皆無酒駕，雙方皆有肇責，訊後皆依過失致死罪嫌移送。

(中時 )