2020金廈春節煙火活動將於大年初一（1月25日）晚上20時，在烈嶼鄉上林將軍廟出海口與廈門市同步施放，小兩岸隔海迎接新春佳節來到。

縣府將由車船處協助調度車、船交通工具，以及小金門九宮碼頭至上林將軍廟專車接駁，相關活動可洽詢觀光處大陸事務科：082-372267。

(中時 )