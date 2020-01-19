金廈春節同放煙火 隔岸共迎新春佳節 16:422020/01/19 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020金廈春節煙火活動將於大年初一（1月25日）晚上20時，在烈嶼鄉上林將軍廟出海口與廈門市同步施放。（金門縣府觀光處提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020金廈春節煙火活動將於大年初一（1月25日）晚上20時，在烈嶼鄉上林將軍廟出海口與廈門市同步施放，小兩岸隔海迎接新春佳節來到。 縣府將由車船處協助調度車、船交通工具，以及小金門九宮碼頭至上林將軍廟專車接駁，相關活動可洽詢觀光處大陸事務科：082-372267。 (中時 ) #煙火 #上林 #將軍 #春節 #活動 #金門 #廈門 #上林將軍廟 #車船處 #接駁 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸青年避催婚 春節單身遊暴增 04:092020/01/15 焦點新聞 金門大橋進度逾63％ 明年可望如期完工 17:112020/01/15 生活 洪鴻鈞遺像迎回金門 殞落英靈安息故里 16:562020/01/16 生活 查緝爆竹煙火 香鋪店存放超標16倍 18:272020/01/16 社會 首發年爺爺 形象和LOGO 02:252020/01/17 焦點新聞 幸福好年春聯、幸福小紅包亮相 14:482020/01/17 生活 金門法院啟用視訊諮詢 網路取代水、馬路更便民 17:322020/01/17 生活 春節參香人潮眾多 林口觀音寺設機動派出所 18:262020/01/17 社會 檢舉可疑非法爆竹可領15萬元 一同守護消防住宅安全 18:372020/01/17 社會 卸發言人職 于美人偏鄉送暖給弱勢家庭加菜 16:242020/01/18 生活 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 本周運勢 三生肖財運破表 - 生活 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 新莊到板橋5分鐘！新北環狀線今起免費試乘 - 生活 除夕變天 彭啟明：恐冷到年假結束 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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