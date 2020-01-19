民進黨籍立委余天高票順利連任，大女兒余筱萍今【19日】赴電視台節目錄影，過年將至，被問到單身的她與長輩圍爐是否有壓力?余筱萍笑說「不會壓力大，已經被問5、6年了，爸爸之前掃街拜票都會請大家幫我相親，上次也請賴清德副總統幫忙介紹。」余筱萍也透露最近有3個人在追求，目前屬意其中一位年紀稍長，但經濟方面不錯、體態良好有健身習慣的。

余天二女兒余苑綺去年10月生下兒子後，隨即發現直腸癌復發，癌細胞也從淋巴擴散到肺部及肝臟。余筱萍表示「妹妹做了第六次化療，癌細胞幾乎都有縮小，像是肺本來有三顆，一顆大的、兩顆小的腫瘤都有萎縮狀況，過一陣子還會開刀把肺的腫瘤給切除掉，目前都有好轉的狀態，今年全家都會一起圍爐。」余筱萍更透露妹妹「不知有產後憂鬱?還是生病憂鬱?在家時常會哭，跟媽媽講電話也會開始哭，媽媽則反倒安慰、鼓勵她病人要開心」。

(中時電子報)