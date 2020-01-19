第15&屆《KKBOX 風雲榜》18日登場，由鄧紫棋打頭陣，一開場領12名舞者演唱新歌〈摩天動物園〉，結合聲光效果展現超強唱功。A-Lin唱到〈有一種悲傷〉時，舞台上更噴出長達40秒的煙火，畫面震撼，而楊丞琳更一次帶來兩套服裝施展變裝秀，讓台下歌迷聽得過癮、看得入迷。

首次獲得年度風雲歌手的最強嘻哈新人高爾宣，首登風雲榜舞台的他與八位舞者演唱〈Old Me〉等4首爆紅金曲，吳卓源也以招牌R&aB美聲，坐在沙發上帶來新歌〈全世界的朋友都讓我失望〉。青峰以「風雲大使」身分登場呼應主題透過音樂來連結愛，清唱〈歌頌者〉引領歌迷進入9首新歌。

鄧紫棋帶著舞者打頭陣，開場演唱新歌〈摩天動物園〉。（圖／施岳呈攝）

兩大「數字天團」八三夭與玖壹壹特別在今年KKBOX風雲榜上組成期間限定組合「異地共演」，在小巨蛋現場的八三夭一出場以一連串嗨歌〈致青春〉、〈想見你想見你想見你〉、〈來互相傷害〉掀起狂嗨氣氛。

Eric近來感冒未癒，昨抱病上場，唱到年度榜冠軍歌曲〈怎麼了〉更是引領全場大合唱。Eric會待在台灣跟家人一起過農曆新年，特別期待與家人圍爐，年夜飯桌上一人會準備一道菜，Eric已決定煮香菇雞湯和紅燒肉，一手好廚藝抓住一家人的心。屁孩則是心情非常興奮，大喊：「媽媽，我辦到了！」

嘻哈天團頑童MJ116壓軸登場，一出場就掀起全場尖叫，在最後演唱到〈Southside〉、〈辣台妹〉時，舞台天花板往下降到藝人上方，最後在華麗的紙花噴筒效果下將氛圍噴到最高點！

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(中時電子報)