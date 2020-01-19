58歲許姓男子為台中市西屯區一家專門引進移工的人力仲介公司實際負責人，前年10月底他帶著年輕女員工到他位於彰化縣大村鄉的一處小木屋內，趁著兩人獨處機會，要求女員工幫他按摩「鼠蹊部」，再強伸狼爪揉胸、強脫女方褲子，最後強行將生殖器硬塞被害人口中連續抽動直到射精，可惡行徑讓女員工羞憤提告，但因許男坦承犯罪、並與檢方認罪協商，彰化地院法官依檢方聲請協商程序宣判，給予犯下利用權勢性交罪的許男緩刑2年。

根據判決書，前年10月31日傍晚4點多，許男帶著女員工前往其位在大村鄉的自有房屋旁的小木屋內參觀，突然在客廳裡要求女員工為他按摩，沒多久又說客廳不好按，把女員工帶進小木屋房間內，許男稱他腿酸」要求女員工按摩大腿、鼠蹊部，女員工回答「沒有人在按這個位置」，許男則稱「沒有關係啦，我不會對你有任何踰矩的行為」，女子這才為許男按摩大腿和鼠蹊部。

不料，許男竟突然一把抓住女子的手往自己的胯下一放，隔著褲子摸其生殖器官，女子嚇得縮回手，起身立刻走出房門走向客廳，此時許男一個箭步從房間追出來，從背後熊抱、強摟女子，將她拉回房內、強壓在房間的床沿，拉扯間試圖強褪女子褲子不成，又把自己的外褲、內褲脫下，強拉女子抓住其陰莖來回磨蹭，趁勢捏住胸部後，在起身要求被害人為其口交，並將生殖器官放入她口中連續抽動至射精為止，乘勢對女員工為性交行為。

年輕女員工身心重創，羞憤離職並提告，檢方偵辦期間，許男坦承犯行，並透過辯護律師提出認罪協商，檢方向彰化地院聲請依協商程序宣判，法官去年12月23日當庭宣判，許男犯《刑法》妨害性自主罪之利用權勢性交罪，處有期徒刑6個，可易科罰金，緩刑2年，期間交付保護管束。

(中時 )