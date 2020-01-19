台中市西屯區公所與廣福社區19日在廣興宮前舉行開幕，小朋友鼓隊、熱舞及爵士樂團在10公頃的花田前歡欣鼓舞的繞行。（盧金足攝）

為讓市民欣賞到最漂亮的花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團全體動員。（盧金足攝）

1000多株落羽松已轉成紅、黃色，美景如畫，成為拍照打卡最夯的景點之一。（盧金足攝）

台中市西屯區最美的花海開了！區公所與廣福社區19日在廣興宮前舉行開幕，小朋友鼓隊、熱舞及爵士樂團在10公頃的花田前歡欣鼓舞的繞行，花海美不勝收，位在廣福巷的花海，每年吸引全國各地遊客來踏尋美景，緊鄰花海旁種植1000多株落羽松已轉成紅、黃色，美景如畫，成為拍照打卡最夯的景點之一。

社區居民表示，花海季還沒開幕已經有大批遊客捷足先登，漫步落羽松下，輕輕鬆鬆拍下美照，也享受一個悠閒的時光。

為讓市民欣賞到最漂亮的花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團全體動員，由農業局提供花苗種子40包，去年11月25日在區長、社區理事長、里長等人齊心努力撒下種子，經過50多天，社區夥伴用心培育照顧花苗，今天到達現場看見油菜花已經成片。

繽紛的波斯菊全數綻放，向日葵則還在努力長大需要幾天才會開，預計到春節期間，要用最美麗最壯觀的畫面，迎接前來欣賞的遊客。

西屯區長陳寶雲表示，為迎接2020台灣燈會在台中，社區夥伴正緊鑼密鼓，利用農村特色稻草元素，在花田中的加入大型耶聖誕樹藝術裝置及稻草捆，還有2隻造型水牛等，材料是以鐵製骨架製成，外圍則用草繩纏繞，呈現不同的稻草質感，營造出恬淡悠閒的農村風情。

廣福花海季開幕活動，陳寶雲與農業局科長李代娟、立委張廖萬堅、市議員楊正忠、陳淑華及黃馨慧議員服務處、張廖乃綸議員服務處、林祈烽議員服務處偕派員出席。

陳寶雲感謝社區夥伴們用心參與，賣力行銷花海季最佳觀賞期，預估自春節期間至2月下旬，期間適逢2020台灣燈會，歡迎全國各地好朋友闔家一起，白天來西屯看花海、晚上欣賞美麗璀璨的台灣燈會。

(中時 )