靈鷲山普仁獎今天頒獎，今年台東地區有15位學生獲獎。（靈鷲山提供／莊哲權台東傳真）

「讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境困頓，滅失自己的光芒」，靈鷲山普仁獎邁入第17屆，今年台東地區有15位學生獲獎，今天頒獎典禮中，這些小太陽們在困難環境中仍保有「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，讓人感動。

今年台東獲普仁獎表揚的學生有：王慧婷、江益瑄、黃家俞、陳品涵、張維驛、王品諠、林堯、陳芳伶、陳崇倫、黃芳誼、鄭宜汶、余沛穎、林文宇、蕭遠、陳侑民。

其中，寶桑國中三年級的蕭遠，國小時爸爸車禍過世，媽媽獨自養大他跟哥哥，蕭遠說，小學五年級時，有個老爺爺跟他說沒車錢回家，他把身上僅有的50元全給老爺爺，這是至今讓他最快樂的事。

看見媽媽辛苦，蕭遠要將獎學金要給媽媽付學費，媽媽說，蕭遠獨立而且聽話，想要報考軍校，減輕她的負擔，非常的貼心。他也是台東唯一獲推荐參選全國普仁獎的孩子

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，2003年設置普仁獎，全台各地累計選出超過7727位品德優良的國中、小學生，是心道法師的願力，以生命教育為核心，鼓勵德行優良且有志向學的學生，透過學校推荐，志工實地家訪，再經由評選，過程相當嚴謹， 期許陋室裡的孩子迎向陽光，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」。

(中時 )