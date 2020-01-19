張姓物流員（圖右）1小時釣近30隻，最後勇奪冠軍，場邊歡聲雷動，張分享奪冠的心路歷程，表示拿到的獎金要給小孩繳學費。（張妍溱攝）

陳宇亭（前左）與丈夫一起參賽，釣蝦資歷僅半年，在10位女性參賽中，從預賽到總決賽，一路領先，表現亮麗，勇奪「女達人」獎項。（張妍溱攝）

釣蝦風潮，席捲台中，台中市某釣蝦場，農曆年前於臉書社群號召「釣蝦好手」一較高下，19日舉行釣蝦大賽，來自北、中、南釣蝦好手到場競技，爭奪6萬6000元冠軍獎金，1名張姓物流員1小時釣近30隻，最後勇奪冠軍，場邊歡聲雷動，張分享奪冠的心路歷程，表示拿到的獎金要給小孩繳學費。

名為「維將達摩年終賽」的全國釣蝦競技展開，釣蝦選手無身材限制，不分年齡或男女老少，1名國2男生加入戰局，在預賽時低於標準淘汰出局，他表示，明年再接再厲；34歲陳宇亭與丈夫一起參賽，釣蝦資歷僅半年，在10位女性參賽中，從預賽到總決賽，一路領先，表現亮麗，勇奪「女達人」獎項。

主辦單位業者許靖毅說，釣蝦場逐漸在都會區流行，不但現場釣、現場吃，滿足都市人休閒型態，也成為老少咸宜的休閒活動，不到2天時間，有來自全台的高手，報名爆炸，吸引近百位釣蝦好手參賽。

勇奪冠軍的張姓物流員，以「不要問」別名出征，他分享釣蝦技巧及經驗，因自己愛釣蝦1周2次去釣蝦場，沒有所謂好的或差的釣蝦場，一切就看個人習慣和技術，「多釣、耐心」就對了；這次獲得6萬6000元冠軍獎金，表示要交給老婆貼補家用，新的學期，小孩的學費有著落了。

(中時 )