針對大陸武漢市近日爆發由「2019新型冠狀病毒」引發的肺炎疫情，武漢衛生健康委員會（簡稱武漢衛健委）19日凌晨通報，當地確認新增17宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中3宗為重症病例，其餘病情穩定，部分病例未曾到過「華南海鮮批發市場」。

香港經濟日報報導，武漢衛健委指出，除2宗因病情嚴重暫不適宜轉院外，另外15宗均已轉送至武漢市金銀潭醫院集中治療。截至17日午夜，感染新型冠狀病毒的病患累計增至62人。

武漢衛健委表示，17日專家篩檢部分不明原因肺炎病例並進行測試，發現17宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，包括12男、5女，年齡介於30至79歲，在1月13日前發病，起初有發熱、咳嗽的症狀。衛生當局會繼續擴大搜索範圍，確定疑似病例，並展開採樣檢測。

武漢市疾病預防控制中心主任李剛指出，隨著檢測工作進一步開展，新增病例可能繼續增加，按目前判斷，新型病毒的傳染力不強，不排除有限度人傳人，但持續人傳人的風險較低，相信疫情可防可控。

武漢副市長陳邂馨則表示，會加強整治農貿市場及各類經營場所，堅決禁止活禽銷售，嚴禁非法養殖、加工、經營各類野生動物，嚴厲打擊非法轉運販賣野生動物。

(工商 )