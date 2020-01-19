德國聯邦議院近期將就是否在5G網路建設時排除中國資通訊設備大廠華為作出決定。對此，德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）近日在接受外媒採訪時明確表示，反對將華為排除在德國5G網路建設之外。

德國法蘭克福匯報18日報導，澤霍費爾表示，反對僅因存在某種可能就把某個產品排除出市場的行為。澤霍費爾指出，如果沒有華為參與，德國可能無法在短期內建起5G網路，5G網路建設進程可能會因此推遲5年至10年。澤霍費爾強調，在此一問題上，他和德國總理梅克爾（Angela Merkel）的觀點「十分一致」。

是否准許華為參與德國5G網路建設，近來在德國一直是焦點話題。在美國的壓力下，一些德國政界人士以網路安全為由，建議將華為排除在外；但以梅克爾為代表的很多人士認為，不能先入為主地排除特定供應商。

梅克爾近日接受英國金融時報專訪時表示，德國應加強對所有電信設備供應商的安全要求，並使供應商多樣化，這樣就不會在5G領域依賴於某一家公司。梅克爾指出，簡單地把某一公司排除在外是錯誤的。

中國駐德國大使吳懇16日在德國巴登—符騰堡邦一個地區工商大會年會中發表演講，呼籲德方最終就華為問題作出獨立、公正的決定。吳懇表示，在中國持續對外開放市場、德國企業在中國經營良好的背景下，德國若出於政治考量將華為排除在5G建設之外，不僅是一種歧視，還將釋放保護主義的錯誤信號。

(工商 )