寶熊漁樂碼頭釣具觀光工廠是一座寓教於樂的場域。（陳淑娥攝）

寶熊漁樂碼頭館長吳德利頒獎給冠軍得主。（陳淑娥攝）

「百人釣魚機爭霸戰」熱鬧登場，親子攜手釣大魚。（陳淑娥攝）

「百人釣魚機爭霸戰」熱鬧登場，親子攜手釣大魚。（陳淑娥攝）

「超大型釣魚機」直徑達7米，是館方吸睛又好玩的設施。（陳淑娥攝）

寶熊漁樂碼頭釣具觀光工廠是一座寓教於樂的場域。（陳淑娥攝）

寶熊漁樂碼頭釣具觀光工廠是一座寓教於樂的場域。（陳淑娥攝）

台中潭子區寶熊漁樂碼頭釣具觀光工廠，引進「超大型釣魚機」19日正式啟用，「百人釣魚機爭霸戰」熱鬧登場，50組、100名親子大顯身手，最後由陳勇志父女檔開心抱走冠軍大獎；寶熊漁樂碼頭館長吳德利表示，未來團隊將持續規畫假日活動，加深觀光工廠與在地市民情感連結。

吳德利指出，寶熊漁樂碼頭是全球唯一釣具觀光工廠，自去年10月21日盛大開幕以來，來訪遊客穩定成長中，其中民眾引頸企盼的「超大型釣魚機」終於啟用，「百人釣魚機爭霸戰」開放報名，不到1周即額滿。

寶熊漁樂碼頭出，1樓漁村商店街有「全球最大釣魚機」，整點時刻將隨音樂轉動，堪稱觀光工廠版「咕咕鐘」，20日至31日止，開放遊客搶先免費體驗，每場名額有限，歡迎到場先搶先贏。此外，許多遊戲也讓小朋友駐足，包括投球、敲龍蝦、釣魚等，精彩又好玩。

為喜迎2020台灣燈會在台中，寶熊漁樂碼頭即日起至2月23日止，推出燈會限定燈籠魚DIY套票，享有2樓故事館導覽、3D劇場、燈籠魚DIY，亦可選擇體驗虛擬釣場或至1F漁村商店街、2F禮品店購買商品，專案價只要300元(原價350元)，歡迎民眾把握春節年節，「相揪」到台中潭子寶熊漁樂碼頭來行春。

此外，今日也舉辦台中首次以「碼頭＋餐車」為主題「哈寶市集-碼頭餐車聚」，人氣特色餐車胖子修花生米腸、王子神谷舒芙蕾鬆餅、胖子手作甜點、真炸彈手工蔥油餅、Angel窯烤披薩、Bubuchacha手沖咖啡、維恩三輪車雞蛋糕，以及來自香港角樂子HappyCorner均到場共襄盛舉，要讓所有遊客大飽口福！

寶熊漁樂碼頭表示，館方斥資上億打造一座寓教於樂、設施完善、好玩、好拍的歡樂殿堂，釣具觀光工廠同時結合商店街、美式遊樂場與主題餐廳，園區設計以漁村為走向、並以釣魚活動為主題，致力推廣釣魚產業讓大眾知悉。

(中時 )