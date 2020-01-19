美國近年指控中國通訊設備製造大廠華為產品設有「後門」裝置，可監控用戶，不斷阻撓盟友採用華為5G設備。《紐約時報》17日報導，部分德國國會議員及前任官員擔心，如果政府最終拒絕採用華為5G設備，占據該國經濟關鍵地位的汽車業可能會遭受中方報復，甚至可能被逐出中國市場。

中國大陸駐德國大使吳懇上月警告，如果德國決定將華為排除在德國市場之外，肯定會產生一些後果，中國政府絕不會坐視不管。德國國會議員、國會數位事務委員會成員諾茨（Konstantin von Notz）認為，中方已經明確表示，會選擇德國經濟的要害汽車產業加以報復。吳懇16日出席黑森林區工商會活動時表示，德國一旦排除華為，將釋放出保護主義的錯誤訊號。

德國前副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）也稱，如果德方拒絕華為，德國汽車將被趕出中國市場。

雪上加霜的是，美國總統川普也威脅要懲罰德國汽車製造商。福斯汽車行政總裁迪斯（Herbert Diess）上月受訪指出，如果福斯被迫撤出中國市場，在德國的2萬名開發工程師中，將有多達一半的人準備失業。

(中時 )