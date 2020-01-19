受傷的黑面琵鷺大約3歲、雌性，疑似肉毒桿菌症狀。（劉秀芬攝）

19日是全球黑面琵鷺普查第2天，台南市學甲溼地生態園區發現1隻受傷黑琵，台南市生態保育學會普查員緊急涉溪搶救時，正好有野狗撲過來，險象環生。台南市長黃偉哲聞訊甚表重視，指示市府農業局全力搶救。

黃偉哲表示，全球黑面琵鷺去年已逾4000隻，其中約6成會到台灣度冬，台南又占到台灣度冬數量的7成，是國際明星鳥黑面琵鷺的重要棲地，今天在學甲溼地發現1隻受傷的黑琵，他已指示農業局全力搶救。

生態保育學會人員黃永豐及邱景威上午8點多普查時，發現急水溪灘地有1隻黑面琵鷺在掙扎，而且飛不起來，直覺應該是生病受傷了，黃永豐立刻涉水踏上泥濘路儘速前往800公尺處黑面琵鷺的地方，並且以毛巾包裹以免失溫。

黃永豐說，因為急水溪北側堤防有野狗，正當他抱起受傷的黑面琵鷺時，正巧有1隻野狗撲過來，再晚一步受傷的黑琵就成了野狗的午餐。

生態保育學會榮譽理事長邱仁武則立即通報農業局、特生中心七股研究中心王泰禹，將黑面琵鷺送往台南市慈愛動物醫院救治。

農業局代理局長李建裕表示，黑面琵鷺因有疑似肉毒桿菌症狀，已給予施打血清，目前持續觀察中，並請各單位志工加強巡守，一發現有魚的屍體立即清除，避免類似事件發生。

(中時 )