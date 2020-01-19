再過4天就是除夕，命理專家黃逢逸說，貼春聯最好的時間是除夕（24日）早上9至12時，最晚不要拖過深夜11時，深夜貼春聯比不貼還慘；另外大門或外人看得到的地方，春聯都要貼正的，且不要有春字，其他如福、壽等均可，外人看不到的地方，如房門上則可倒貼，有陰陽調和之意。

過年民眾都喜歡在大門上貼春聯討喜氣，黃逢逸表示，除夕很多人會祭祖，祭祖的最佳時間是下午1至5時，意思是請祖先回家過年，因此若要請祖先保佑全家平安順遂，就應在祖先進門前將大門的春聯貼好，且上午有旭日東昇的意思，所以除夕當天早上9至12時是貼春聯最好的時辰；至於習慣小年夜（23日）拜天公的人，則可提前到小年夜貼春聯。

黃逢逸說，除夕當天到深夜11時前都可貼春聯，若超過11時就乾脆別貼了，因為古時年除夕晚上年獸出沒，這時外出是自尋死路，貼比不貼還糟；且春台語發音似存，過了深夜11時就是新的一年，表示只能存到隔年的錢，今年註定財運欠佳。

除了貼春聯的時間外，黃逢逸指，古時春字只有歡場酒樓才貼，一般人家最好貼福、壽等吉祥字，且若貼在外人看得的地方得正著貼，代表一切是正福正財，只有外人看不到的地方才可倒著貼，取陰陽平衡調和之意，且除了想招姻緣的人可在房門上貼春外，其他地方也不要用春。

(中時電子報)