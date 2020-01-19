蔣萬安在濱江市場謝票。（取自蔣萬安臉書）

這次總統立委選舉已經結束，除了英粉樂透、韓粉難過之外，另外有「紫爆三人組」吸引大批粉絲，推舉第2波浪潮高峰，這就是吳怡農、蔣萬安以及有「特勤吳彥祖」之稱的林政宏。

蔣萬安上屆立委選舉以8.9萬票、46%的得票率當選立委，和第2名還多出1.6萬票。這屆蔣萬安再11.2萬票、51%的得票率，贏過吳怡農的9.9萬票，差距約1.3萬票，蔣萬安也比上次多出約2.3萬票。

連PTT網友在選後也稱讚蔣萬安非常努力，選區的每個里，無論中秋，母親節，乃至廟會請客啥的，只要有活動，不開玩笑蔣萬安幾乎都是親自到，別的政治人物大多都是派辦公室主任到場，蔣萬安幾乎是親自到！而且到處跟人打招呼握手，無論是否有選舉。甚至有網友說他爸爸超深綠，這輩子從沒投過國民黨，這次也投給蔣萬安，只能說蔣很努力。

而敗選的吳怡農也令人驚訝讚嘆，雖然以9.9萬票輸給蔣萬安的11.2萬票，但是吳怡農在臉書的謝票文，除了恭喜蔣萬安，承認自己不夠努力外，更吸引了24萬人按讚、1.9萬筆留言，比蔣萬安當選票數還要多。另外，在臺北謙和市場的謝票最終回，發送限量春聯紅包袋，現場排隊長達300公尺，宛如明星見面會！

有「特勤吳彥祖」之稱的國安特勤帥哥林政宏，因在國民黨總統參選人韓國瑜身邊擔任維安工作，受到網友討論，私人IG也因太多人追蹤，被迫從非公開轉為公開，從原先的149位追蹤者，變成3萬2600多位，風暴成長的粉絲數連國安局也關切。

吳怡農在北市謙和市場的謝票最終回，發送限量春聯紅包袋，現場排隊長達300公尺。（圖文／張薷）

吳怡農18日在北市謙和市場的謝票最終回，現場排隊長達300公尺，宛如明星見面會。（圖文／張薷）

有「特勤吳彥祖」之稱的國安特勤帥哥林政宏。 （圖／國安局特勤中心提供）

(旺報 )