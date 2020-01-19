大陸國家主席習近平17至18日訪問緬甸，期間習近平分別會晤了緬甸總統溫敏和國務資政翁山蘇姬。大陸與緬甸18日還簽署「中緬聯合聲明」，在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」與過去使用的「台灣是中國不可分割的部分」完全不同，首度直接把台灣列入大陸。對此，國民黨發聲明開嗆，我國外交部表達了嚴正抗議；包括行政院長蘇貞昌19日也表示，台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由，朝野上下都對「中緬聯合聲明」相當反彈。

針對緬方重申奉行一個中國政策，台灣是中華人民共和國不可分割的部分，支援北京處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措；國民黨已表示「完全無法苟同。」國民黨表示，「不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助，本黨深感遺憾！」國民黨並強調，「他們一貫認為一個中國應指1912年成立迄今之中華民國，主權獨立，但目前之治權則僅及於台澎金馬。」台灣絕非「中華人民共和國」的一部分，大陸當局應務實面對，國民黨亦將在中華民國憲法架構及相關法律規定下，堅決維護此一事實。

外交部也表達嚴正抗議並重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。包括行政院長蘇貞昌19日出席新莊區後港昭德宮、擎天府參拜祈福活動時，也針對中緬聯合聲明」回應，這一次台灣人民用選票，再次向世界證明台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由，全世界都看到台灣的美好，人民愛好民主自由、守護主權，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。

蔡英文總統連任後，北京升高對台灣國際生存空間的打壓，但是大陸政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，恐怕只會重傷兩岸人民的情感，也徒增台灣人民對於北京橫蠻霸凌的反感與厭惡。

(中時電子報)