藝人浩子（謝炘昊）2011年與老婆「寶貝魚」結婚，婚後育有一對兒女臭寶和Queenie，他也經常在網路上分享與家人們的生活趣事。近日浩子在主持完尾牙活動後回到家，竟然收到孩子們準備的紅包，讓他又驚又喜，臭寶和Queenie還講出一番無厘頭的新年賀詞，相當可愛。

浩子18日主持完年前最後一場尾牙，回到家時夜已深，不過孩子們都還沒睡，一見到浩子就立刻送出紅包「把拔給你」，他接著問Queenie，「妳要祝福把拔什麼？」女兒則童言童語地回說：「平平安安、長命百歲、永遠當人類，還有…」兒子臭寶在旁接話，「不勞而獲，祝把拔不勞而獲！」

女兒用注音寫下超暖祝福。（圖／翻攝自臉書）

Queenie還用中文夾雜注音，在紅包袋上寫下感謝的話語，「爸爸你辛苦了，謝謝你一直以來一直賺錢給我們，所以我們要給你紅包」，紅包裡放著500元鈔票一張、50元硬幣一個、5元硬幣一個，對還未滿10歲的兩個孩子來說，此金額不小，不過孝順的心意更大，讓浩子感到溫馨又感動。

浩子時常藉著生活上的瑣事來教導臭寶和Queenie，而2個孩子在他用心的陪伴下，也擁有溫暖、細膩的心。此外，浩子還加碼爆料，先前一家人聚在一起討論「下輩子想當什麼」，他想當小鳥，老婆想成為魚，兒子說要當小狗，而女兒竟不按牌理出牌，說想成為建築物，思維相當古靈精怪。

（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)