「民富國強、風調雨順」8字春聯由國內書法名家陳一郎揮毫。（金門縣小英之友會提供）

2020總統府春節「金鼠咬錢」紅包袋，邀請金門籍新銳設計師王胤卓操刀，「民富國強、風調雨順」8字春聯則是由國內書法名家陳一郎揮毫。金門小英之友會即日起至22日每天下午1點至晚上7點，在縣府斜對面的GO麻吉團購站開放鄉親索取，數量有限送完為止。

金門縣小英之友會秘書長王中聖說，王胤卓是國內新生代創意設計師，也是曾參與〈金馬獎〉等活動的大象設計負責人，此次經由總統府挑選獲得參與新年紅包袋的設計，對他用「金鼠咬錢」民間討喜意象的概念做為主題設計，給予高度肯定。

(中時 )