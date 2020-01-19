金鼠年總統府紅包袋 金門新銳設計師操刀 17:162020/01/19 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020總統府春節「金鼠咬錢」紅包袋，由金門籍新銳設計師王胤卓操刀。（金門縣小英之友會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「民富國強、風調雨順」8字春聯由國內書法名家陳一郎揮毫。（金門縣小英之友會提供） 2020總統府春節「金鼠咬錢」紅包袋，邀請金門籍新銳設計師王胤卓操刀，「民富國強、風調雨順」8字春聯則是由國內書法名家陳一郎揮毫。金門小英之友會即日起至22日每天下午1點至晚上7點，在縣府斜對面的GO麻吉團購站開放鄉親索取，數量有限送完為止。 金門縣小英之友會秘書長王中聖說，王胤卓是國內新生代創意設計師，也是曾參與〈金馬獎〉等活動的大象設計負責人，此次經由總統府挑選獲得參與新年紅包袋的設計，對他用「金鼠咬錢」民間討喜意象的概念做為主題設計，給予高度肯定。 (中時 ) #總統府 #紅包袋 #金門 #設計師 #王胤卓 #小英之友會 #金鼠咬錢 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅包春聯 傳統或Q版都討喜 04:102020/01/15 地方新聞 蘇揆賀歲1元紅包袋 今正式亮相 15:232020/01/15 政治 金門大橋進度逾63％ 明年可望如期完工 17:112020/01/15 生活 便宜又時尚！設計師巧手 看衛生紙如何變身夢幻雕花婚紗 17:222020/01/15 國際 蔡英文遭媒體指改國號 府駁：胡亂指控 19:342020/01/15 政治 洪鴻鈞遺像迎回金門 殞落英靈安息故里 16:562020/01/16 生活 台北孔廟嘗年味 體驗三寶樂趣 02:262020/01/17 地方新聞 金門法院啟用視訊諮詢 網路取代水、馬路更便民 17:322020/01/17 生活 新竹縣柑桔展售縣長楊文科發紅包袋 15:222020/01/18 生活 蔡英文、陳建仁聯名 推「風調雨順、民富國強」春聯 15:022020/01/19 政治 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 本周運勢 三生肖財運破表 - 生活 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 新莊到板橋5分鐘！新北環狀線今起免費試乘 - 生活 新北環狀線免費試乘首日 人潮踴躍單日運量逾5萬5000人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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