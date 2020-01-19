蔡志賢透過具象鐵塑來表達內心抽象感受，宛如剛毅外表下包裹著溫暖堅定的柔情。（許素惠攝）

彩絹既象徵台灣母親之河濁水溪，也像是時光流水，絹上繡著引人入勝的詩詞。（許素惠攝）

雲林縣尾虎日式歷史建物涌翠閣開展《悲傷的母語》，文人雅士參與。（許素惠攝）

涌翠閣經營團隊執行長蔣耀賢（左）拋出問題，如果忘了母語，要如何在下一代面前形塑自己的樣貌，要用什麼記錄自己存在過的痕跡？（許素惠攝）

走春來這裡！日古蹟展《悲傷的母語》

台灣重要鐵雕藝術家蔡志賢結合馮偉杰空間裝置，反思環境與人文生態的《悲傷的母語》展下午在雲林縣尾虎日式歷史建物涌翠閣開展，魯凱族靈魂歌手阿螞樂．卡督受邀演唱魯凱族母語歌曲《祖靈之眼》，還有逢甲大學佈研社精彩新劇演出。

涌翠閣經營團隊執行長蔣耀賢拋出問題，聽得懂，但說不出口的母語。為了溝通、為了接軌國際，母語只能在家學；如果忘了母語，要如何在下一代面前形塑自己的樣貌，要用什麼記錄自己存在過的痕跡？《悲傷的母語》以兩位藝術家的鐵雕與裝置作品之名，邀請觀眾感受母語逝去的過往。

蔡志賢透過具象鐵塑來表達內心抽象感受，宛如剛毅外表下包裹著溫暖堅定的柔情，

鐵雕是他生命的出口，當創作得到一個純粹的自我對話和情感傳達的絕對空間，沒有市場考量，沒有風格限制，一件一件就像日記，完成的作品不論發表與否都被細心的封存著，靜靜的以自我完成的姿態，坦白而慎密地訴說著，對世界詮釋與生命的暗喻。

看似冰冷的鐵雕，線條形貌卻溫柔，加上絲縷彩絹，剛柔並濟，彩絹既象徵台灣母親之河濁水溪，也像是時光流水，絹上繡著引人入勝的詩詞。

魯凱族阿螞樂．卡督以自創曲揭開序幕，來自遙遠的舊好茶部落的他，有著渾厚高亢嗓音，曾經是牧者，期盼集結北部都市原住民的力量，照護彼此，延續傳統，因而成立了屬於魯凱族的台北教會，色曾經走上街頭，將原住民的議題用力發聲，對政府的漠視表達不滿，並強力爭取原住民應得的權利。

阿螞樂．卡督也曾經擔任族語老師，用最生活化的方式讓孩子學習族語，他強調母語是和祖先溝通的語言，不能忘記。

春節期間來虎尾涌翠閣看藝術家如何透過具象的創作，呈現出對各母語的崇敬及緬懷。

(中時 )