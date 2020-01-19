衣領繡電話建功，八德警助失智翁返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

衣領繡電話建功！9旬王姓老翁患有失智症，家人機警在他衣服繡上家裡的聯絡方式，19日警方尋獲走失的王翁，透過電話順利讓王翁返家，警方呼籲家屬多利用繡衣、防走失手環等，避免家中長輩回不了家。

八德分局廣興派出所副所長蔡琦南、警員吳聲宏巡邏經過八德區建國、新興路口時，發現有一名年邁老翁蹲坐在路旁黑暗處喃喃自語，車水馬龍險象環生。

2人上前關心，但老翁口齒不清，無法清楚表達自己姓名及住家地址，警方利用M-Police小電腦「人臉辨識」功能確認他是家住福國街附近年紀近九旬的王姓老翁，立即駕駛巡邏車載老翁返家。

豈料到了老翁家門口，家中都無人應門，警方先將老翁載回派出所休息，吳員突然眼尖發現老翁上衣左方領口旁好像有繡些許文字，仔細查看發現是王家人的聯絡電話，急忙打電話連絡家人到派出所接老翁。

家人趕赴派出所，見到老翁放下心中大石頭，向警方表示老翁患有失智症，下午獨自徒步外出即未返家，家人們都非常著急地外出尋找，幸好有警方主動關懷及協助，家屬對警方深表感激。

八德分局呼籲家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上識別資料、聯繫電話等以便提供警方或相關單位的辨識，可儘速聯絡到家屬。

(中時 )