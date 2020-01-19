新北環狀線獲交通部准予營運，19日起開放民眾免費試乘。（葉書宏攝）

新北環狀線獲交通部准予營運，19日起開放民眾免費試乘。（葉書宏攝）

新北環狀線開放試乘 每日10:00-16:00免費

新北環狀線今（19日）起免費試乘，試乘階段於每日上午十點至下午四點開放民眾進站，早上九點不到，環狀線各車站已出現排隊人潮，搶先體驗新的捷運路線，截至下午四點環狀線收班統計，試乘首日搭乘人潮逾5萬5000人。

環狀線在試乘期間比照實際營運模式，離峰時段約8分鐘1班車，並將視人潮狀況機動加發列車，由於試乘首日人潮踴躍，各車站湧入大量乘客，發生民眾在列車關門時急欲進出車廂，所幸車門防夾裝置啟動及時彈開，無人受傷。

新北捷運局長李政安說明，環狀線與文湖線同屬全自動無人駕駛系統，全線各站列車的開關門時間，皆配合停靠站時間程式化設定，板橋站40秒，其餘車站30到35秒，當停靠站時間結束，車門將自動關閉，試乘初期臺北捷運公司站務人員會加強引導，並機動增加停靠站秒數以維護搭乘安全，同時也視人潮加開班次疏運，試乘首日下午的營運班距就縮短為6分鐘25秒。

另外，試乘首日部分車站也發生手扶梯異常暫停運行，第一時間車站人員立刻排除恢復運轉外，負責維護的臺北捷運工程局，也將於收班後檢視。新北捷運局長李政安表示，試乘期間乘客發現的問題與小缺失，都會在利用收班後檢討改善，以提供旅客高品質的服務。

新北環狀線串聯多條捷運路網，除了正在興建的捷運路線，現有6座車站可以轉乘其他路線，提醒於板橋站、新埔民生站「站外轉乘」時，持單程票的旅客需使用「黃色轉乘閘門」出站，持電子票證旅客，可於任一閘門出站，兩者在20分鐘內轉乘，視同相同車站轉乘合併計算里程。

另外，因為環狀線列車車廂空間較高運量系統小，為了避免自行車影響無障礙空間與一般旅客動線，故未開放自行車上環狀線列車。免費試乘階段，持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段之旅程免費，其餘里程維持現行收費方式，另外使用單程票者，因系統無法售出0元票，故無法執行免費優惠措施，仍依核定票價收費。

(中時 )