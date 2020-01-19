香里活力豬文化館，生產優質肉類製品。（廖志晃攝）

妮娜巧克力夢想城堡，可以體驗製作巧克力。（廖志晃攝）

廣興紙寮在傳統中創新，令人驚艷！（廖志晃攝）

集元果是以香蕉為主題的觀光工廠。（廖志晃攝）

水里蛇窯可以體驗捏陶的樂趣。（廖志晃攝）

本草自然可以體驗製作手工皂和乳液。（廖志晃攝）

果寶歡酵結合創意、美學和體驗。（廖志晃攝）

農曆春節前，南投縣觀光工廠協會推出「廠廠都好玩」尋寶大作戰，搶攻春節連假旅遊商機，以遊戲的方式，帶領遊客闖關；協會理事長翁啟富表示，觀光工廠最適合親子同遊，還有DIY體驗，讓旅遊更具深度。

南投縣旅館公會理事長、溪頭妖怪村總經理林志穎表示，旅館公會結合南投觀光工廠協會，推出「暖冬遊南投，DIY樂無窮」專案，遊客入住54家合法旅宿，就可以免費到觀光工廠體驗。

南投縣觀光工廠協會成員包括集元果觀光工廠、水里蛇窯陶藝文化園區、本草自然生技園區、光遠燈籠觀光工廠、妮娜巧克力夢想城堡、旺根城藏傘閣觀光工廠、果寶歡酵觀光工廠、采棉居寢飾文化館、香里活力豬品牌文化館、廣興紙寮。

翁啟富表示，國人對於旅遊的深度要求逐漸提升，因此，希望透過聯合行銷串連觀光工廠旅遊資源，而觀光工廠本來就是親子假日旅遊的好去處，因此，由可愛的吉祥物「廠廠」帶領遊客，透過遊戲書的引導走訪各家觀光工廠，並藉由闖關遊戲讓遊客了解觀光工廠的產品與特色。

南投縣觀光工廠協會推出的「廠廠都好玩」遊戲書，由交通部觀光局的秋冬旅遊補助方案補助開發，每本售價100元，在協會成員的觀光工廠都可購買，可享有10家觀光工廠不同的優惠，優惠價值總額超過1000元，是春節暢遊南投縣觀光工廠最好的旅遊書與工具書。

(中時 )