年節將近，黑橋牌今年特別推出象徵幸福、祈福的豆腐香腸。（洪榮志攝）

農曆春節何去處？位於台南市南區的黑橋牌香腸博物館，從除夕至大年初五每天上午9點30分至下午5點30分不打烊，大年初六休館，民眾可利用春節期間免費前往參觀，除能認識全世界各國的香腸，牆上彩繪早期台南的街景，也重現當年康樂市場的模樣，讓人彷彿走進時光隧道，重新回味台南市昔日鬧區的盛況。

黑橋牌香腸博物館副店長周筱雯表示，博物館內的香腸文化展區，有世界各國香腸的介紹，可以學到不少有關香腸的知識。其中，台式香腸通常以豬肉作為主要原料，醃製入味，口味頗為豐富，有五香古早味、藥膳、紅麴等風味，大多以燒烤方式料理。

至於德國碎肉腸則由攪碎的生豬肉與牛肉混合重口味香辛料製作，可直接塗抹在麵包上生吃。西班牙香腸通常也以豬肉製成，經過風乾及切片食用，特色是除了大蒜、黑胡椒等香料外，大部分使用紅椒粉調味。

周筱雯說，年節將近，今年黑橋牌特別推出象徵幸福、祈福的豆腐香腸，結合經典商品黑豬肉香腸喜慶的鮮紅色，送禮有祝福對方運勢長紅、事業長紅、幸福長久等吉祥寓意。

(中時 )