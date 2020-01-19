「花現幸葫」杉林春節花海活動」19日盛大開園，號稱全國最大30多公頃花海展現在民眾面前，因今年花況良好，向日葵朵朵盛開、花朵中不少比小女孩臉大，吸引不少民眾一大早就來現場賞花拍照。

杉林區公所今年推出「月光花田」、「月眉花田」、「永齡農場花田」、「新庄幸福花田」和「杉林大橋花田」五大花區共31公頃，種植大量向日葵、波斯菊及百日草，形成五顏六色的「花帶」與翠綠的山林相映成趣。

其中「月光花田」除了遊客可以走進花田中，穿梭在比人還高的向日葵圖騰外，還有特別的葫蘆廊道穿梭在花海中，今年花海並結合在地觀光景點，讓遊客在賞花之餘可以到附近大愛園區、日光小林、黃家伙房、真福山等景點參觀。

今日開園儀式，在高市府民政局長曹桓榮等人揭開花田入口帷幕後，宣告杉林區花海正式啟動開跑。

杉林區公所表示，杉林花海活動至29日，活動期間「喝咖啡賞花趣」活動，遊客只要上傳花海美照到臉書官網「杉林花海」打卡按讚，經服務台驗證就送咖啡券，每日限量100杯。

此外，1月24日起至1月29日，花海圖騰前有各式農特產品的「新春市集趣」，遊客在此可以感受到園遊會的樂趣。

(中時 )