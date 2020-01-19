暨南大學藉由「Me Watched監室」主題，帶領師生關注「異鄉人」在臺灣的現況。（陳世宗攝）

靜宜大學「這一站，幸福」，藉由九門跨領域課程，讓學生走入大肚台地，培養學生的「三創・三力」。（陳世宗攝）

靜宜等六校聯合成果發表，深入社區呈現跨域合作及創意課程。（陳世宗攝）

翻轉大學的課程與教學！教育部「議題導向跨領域敘事力培育計畫」設立於靜宜大學的「中區社群共創交流基地」，舉行聯合成果發表。透過「未來進行式─進擊的大學課堂」主題，呈現靜宜、暨南、亞洲、明道、嶺東科大、中教大等團隊，跨領域合作、場域實踐策略，及具利他精神與議題導向的創新課程成果。學生藉由「做中學」，也能培養面對未來快速變化世界，所需的特質、專業與前瞻視野！

教育部資訊及科技教育司科長李珮琳表示，以往成果展都是靜態、在室內空間交流；此次讓學生走出校園，在大自然空間，實地體驗學習，也是首次嘗試將教學成果以「展覽」方式呈現，藉此接觸民眾，傳遞更多理念與成果。

中區社群共創交流基地主持人、靜宜大學台文系教授陳明柔表示，教育部為回應聯合國永續發展目標(SDGs)的消除貧窮等17項核心指標，推動「議題導向跨領域敘事力培育計畫」，在全國設立4座基地、共46個團隊。這項計畫平台，在北部由臺北醫學大學主導、中部為靜宜大學、南部為成功大學、高高屏地區則是高雄科技大學負責。

陳明柔說，教育部「議題導向跨領域敘事力培育計畫」運用跨領域合作、場域實踐策略，發展具利他精神的創新課程。此次中區校群成果聯合發表會，以「未來進行式─進擊的大學課堂」為題、「窗」為意象，展示不同核心議題關懷下，大學教育如何推「窗」展望新視界，包括培育未來人才的課程研發、敘事力及論述過程產生的影響。

「中區校群成果聯合發表」不僅展現各校特色，共同特點即所有計畫或團隊都關注到「未來人才養成的變化」！陳明柔說，單一科目的學習，可能無法面對未來挑戰；應著重於未來性、更多元思考的學習。課程不僅以單純書面傳達專業知識，更需實作體驗，教師透過共學社群、場域踏查，呈現知識成果，再教導給學生。

共6所學校、8個計畫團隊參與聯合發表，包含靜宜大學「這一站，幸福」，藉由九門跨領域課程，讓學生走入大肚台地，以「老有所用、永續城鄉、青銀幼共創幸福大肚」為核心議題、課程設計與教學策略，不僅協助地方產業，學生也能培養「創意敘事力、創造實踐力、創新傳播力」的「三創・三力」。

暨南大學校長蘇玉龍與東南亞學系教授李美賢藉由「Me Watched監室」主題，帶領師生關注「異鄉人」在臺灣的現況，透過親職外包、血統污染、白人負擔、跨境黑戶及族裔飛地等核心議題，關注新興社會現象，所帶來的情感矛盾、壓力與衝突。學生可透過課程學習報導寫作、紀實攝影、實境遊戲設計等敘事工具。

台中教育大學以「時尚的微革命─農村書寫」為主題，並結合亞洲、高雄科大等跨校成員，以年輕人在地視角，結合田野探勘與文化體驗，深入觀察臺中社區，紀錄農村土地之美，以故事營造「時尚農村」。嶺東科大「一花甲的距離─花甲熟年X花樣青年」則呈現跨代傳承銀髮族的智慧經驗；明道大學「蜜蜂回來了」，則展現從土地到餐桌的食材旅程。

亞洲大學所呈現的三個主題分別是「國道6號的美麗與哀愁」，以永續城鄉、陸域生態為核心議題，藉由國道6號腹地為實踐場域，透過跨領域教師社群，進行共學與創發，也讓民眾思辨人文自然科技相關議題；「眷村生活祭─舊的新村．新的舊新村」，師生走踏舊社區、再造舊新村；「友善農業之窗」，則傳遞綠色生活的幸福共感。

(中時 )