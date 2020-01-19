大陸IT企業文思海輝技術有限公司（簡稱文思海輝）股東海航與中國電子信息產業集團有限公司（簡稱中國電子）的香港子公司日前正式達成股權購買協議，文思海輝成為中國電子旗下企業。先前傳出此次交易總價為7.5億美元。

澎湃新聞19日報導，中國電子方面表示，文思海輝憑藉全球化的布局、深厚的行業經驗、穩健的公司管理團隊，以及在IT應用服務領域的實力，將有助於中國電子進一步集聚網路資訊產業優勢資源，打造世界一流網路資訊企業。

文思海輝CEO盧哲群則表示，成為中國電子成員企業，文思海輝將藉助中國電子在產業、品牌、客戶關係等方面強大的資源支持和優勢，加速公司的市場開拓和業務發展；並將有機會拓展與中國電子內部企業的生態鏈業務合作，參與上下游的產業聯動。

盧哲群指出，「相信在中國電子平台之上，文思海輝將迎來更廣闊的發展前景。我們將發揮軟體領軍企業的帶頭作用，引領軟體與資訊技術服務行業創新」。

文思海輝成立於1995年，是一家擁有近3萬名員工的IT解決方案企業，主要提供數位化諮詢、體驗交互、技術實施與營運服務，與154家財星500強企業建立長期合作關係。文思海輝此前為海航集團旗下產業，2016年海航集團以6.75億美元從黑石集團手中收購文思海輝。

另一方面，中國電子成立於1989年5月，是一家國際化大型電子資訊企業。截至2019年底，擁有22家二級企業，控股14家上市公司，員工15萬餘人。

(工商 )