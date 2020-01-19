藝人曾心梅近日上《女王當家》透露從包子店轉型成的「曾心梅冰舖」，生意慢慢步上軌道，以前的她總是愛潛水，現在的生活重心都放在生意上，「人事管理、員工情緒，得顧全很多事情，但我當作是經驗學習，而且說真的還沒賺錢哪能度假。」被問到是否因忙生意跟老公發生不愉快的經驗，「早上答應跟老公回家陪媽媽吃飯，但員工臨時生病請假，我去代班來不及回覆給老公，就有點小爭吵。」現在她則感謝老公願意體恤幫忙。

她坦言開店成本並非小數字，「粗估一家店的裝潢就要200萬，我有兩家就400萬，原物料一個月光進貨成本少說也有10到20萬。」她傻笑說冬天一碗燒仙草才賣55元，是要賣到民國幾年才能回本。她表示還有一些隱藏成本很難預估，「畢竟很多事情是跟人相處有關，我就無法用金錢準確衡量，但我很感謝有廠商很支持我做生意，這才是最可貴的。」

她笑說這過程一定有想要回去唱歌的念頭，「每次看到營收都會問自己怎麼會這樣，唱歌賺的錢往往比賣仙草更多倍，光是在那邊數銅板，還不如賺紙鈔還好一點。」她認為做生意確實很苦，但她還是會轉念鞭策自己要努力，「安分守己把生意顧好，讓店內的夥伴都能夠過好生活，彼此都能夠互相幫忙，就是我最好的心願。」

如今她秉持著健康概念，再藉由民眾的迴響去改良商品，彼此之間建立很好的正向回饋，「我們就像一家人，這是有人文的，跟一般商場不一樣。」也笑說曾有一位老爺爺再冷的天都一定要來喝仙草奶凍，「他用台語回我說『飯後不吃會想』，我真是笑翻天。」她預計會把賣最好的杏仁飲和高溫殺菌蛋宅配，並出口到國外，讓在外地的朋友都能夠品嚐，也會跟中醫師或者美容業朋友合作。

(中時 )