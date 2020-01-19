台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，大陸武漢市新增的17名新型冠狀病毒個案，顯示出疫情傳染力恐超越SARS。（資料照）

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，大陸武漢市新增的17名新型冠狀病毒個案，顯示出疫情已經跨越「有限度人傳人」的程度，而是到達「有效率人傳人」，傳染力恐超越SARS。他認為春節移動人口增加，屆時光是檢疫，恐讓各醫院急診帶來極大壓力，呼籲政府防疫須儘速將診斷檢疫工具讓全國主要醫院都能拿到，以因應萬一台商或是旅客將疫情帶回來，而拖延確診時間。

武漢市官方19日新增17名新型冠狀病毒確診案例，不僅都不是先前密切追蹤者，也沒去過華南海鮮市場，感染源成謎； 黃立民表示，這已經充分說明，新型冠狀病毒已經要跨越「有限度」的程度，已經跨入有效率人傳人的程度。

疾管署署長周志浩表示，「有限度」是指近距離約一公尺內，且接觸長達十多分鐘以上。例如家戶內或是醫護人員近距離照顧病患下才會傳染，但日常生活並不會有效率的傳染人。

黃立民表示，以傳染病毒特性，通常臨床表現和傳染力通成呈現反比，因此以新型冠狀病毒目前患者重症率（約13％）低於SARS（50％）來看，傳染力會比SARS還要強。

「武漢地區新型冠狀病毒感染人數比想像中的，黃立民表示，英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心依照武漢市人口、出國人數進行計算，研判肺炎病例至少已有1700多例，尤其多個國家都已經出現確診病例，「武漢怎麼可能只有40幾例」。

黃立民說，新型冠狀病毒若真來自動物感染源，帶有病毒的動物不可能只供應給華南海鮮市場，其他市場一定也有感染源存在；世界衛生組織（WHO）雖研判新型冠狀病毒仍處於「有限度人傳人」階段，但在他看來，這支病毒恐跨出有限人傳人的界線，進入「有效率人傳人」階段。

黃立民表示，兩岸交流往來密切，春節期間武漢疫情勢必會增加急診負擔，因此建議，強化診斷工具的可近性，至少讓全台主要的醫院都要有診斷工具，及早應付可能大量出現的國內疫情。

疾管署署長周志浩表示，疾管署已經完成「快速核酸檢驗工具PCR」，目前疾管署實驗室已開始應用，春節前將儘快協助各醫院取得該技術，或協助送驗。

(中時 )