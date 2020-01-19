台北市議員羅智強（左）成立「＋1」團隊，19日公布第二階段行動，會在臉書成立社團，歡迎黨內人士就兩岸政策路線進行大辯論。（黃世麒攝）

台北市議員羅智強（右三）成立「＋1」團隊，19日公布第二階段行動，會在臉書成立社團，歡迎黨內人士就兩岸政策路線進行大辯論，包括桃園市議員黃敬平（右起）、海洋大學教授謝立功、北市議員張斯綱、宜蘭縣議員黃琤婷、孫文學校總校長張亞中等人出席響應。（黃世麒攝）

國民黨台北市議員羅智強等青壯派在臉書上成立「＋1」社團，今天他與市議員游淑慧、張斯綱等人到國民黨中央黨部前開器者會，籲國民黨或各界人士一起加入進行路線大辯論，他也認為，有意參選黨主席者，應該透過這個平台，公開闡述國民黨將來的兩岸路線，並接受外界接受檢驗。

羅智強認為，國民黨這次大敗是在網路社群話語權全面淪陷有很大關聯，所以臉書也成立一個社團，目前其中有3萬名成員，都可以發表自己的意見，將來黨主席選舉過程中，「＋1」可以變成辯論平台。

張斯綱表示，經過一周沈澱，國民黨兩岸政策在很多報章雜誌、社群網路有很多討論，成員意見很多，因此首週他們把平台主題設定在兩岸政策怎麼走，九二共識是否要調整？討論不會有具體的共識或結論，畢竟每個世代的想法不同，大家可以針對主題留言，不要互相攻擊，否則失去理性討論的意義，就讓平台意見大鳴大放。

孫文學校校長張亞中今天也到黨部前力挺「＋1」，張亞中說，他非常贊成國民黨內應該要有論述的大辯論，而重中之重則是兩岸論述，他很早就提醒過國民黨應該要有新的兩岸論述，民進黨的台獨會走進死胡同，而國民黨的一中各表也沒有未來，要台灣人接受一國兩制看起來也很困難；因此他才提過兩岸合和的論述，他認為大家應該一起來辯論哪種論述可以帶給台灣未來。

張亞中強調，有幾個核心論述國民黨尤其需要釐清，比如身份上的模糊，「台灣人到底是不是中國人？」歷史的論述、國民黨對二二八事件的看法，這些都必須要說清楚。而軍公教退休金被刪減的事，國民黨立場也要清楚表達，還有包括過去25年的教改國民黨持什麼看法也要弄清楚。這是一個政黨在思想上要弄清楚的價值。

(中時 )