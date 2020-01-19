大陸發改委發言人孟瑋19日在新聞發布會中表示，2020年將繼續推動負面清單修訂，將繼續按照「只做減法、不做加法」的原則，進一步擴大外資市場准入，擴大自貿試驗區開放試點力度。

證券時報19日報導，另外，大陸企業將根據市場化原則與美企商談進口協議擴大自美進口。孟瑋指出，美國在能源、製成品、農產品、醫療、金融等領域具備優質供給能力，擴大自美進口，有利於滿足大陸居民對優質商品和服務的需求。

此外，加強中美經貿合作符合大陸經濟高品質發展要求，有利於促進大陸市場競爭，推動產品與服務提質升級。中美雙方都是市場經濟國家，大陸企業將遵循世貿組織規則，根據市場化原則，與美國企業商談進口協議，擴大自美商品和服務進口。

在大陸宏觀經濟方面，孟瑋表示，雖然目前海內外環境和形勢嚴峻複雜，不穩定、不確定因素依然較多，但從2020年發展趨勢看，大陸經濟保持平穩運行的基礎依然堅實、有利條件依然較多。

針對重點城市群、都市圈城際鐵路規劃建設方面。孟瑋指出，2010年，將進一步發揮大陸中央預算內投資引導帶動作用，集中力量擴大對重大戰略和重大工程的投入力度，例如，擴大對重點城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路和高等級公路規劃建設等。加快計劃執行進度，能夠盡快地在2020年形成實物工作量。

至於大陸城鎮落戶目標，發改委表示，2020年將繼續推動城鎮落戶，關鍵是使穩定就業的農業轉移人口等重點人群，使他們在城鎮能夠更加便捷落戶，同時擴大城鎮基本公共服務對常住人口的覆蓋範圍，確實提升農業轉移人口市民化品質，保證全面完成1億人落戶目標。

(工商 )