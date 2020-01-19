邱澤日前出席經紀公司海納百川尾牙，和曾攜手以電影《誰先愛上他的》創造票房與口碑佳績的金鐘編劇徐譽庭歡喜重聚。邱澤表示，他前陣子與曾以經典日劇《東京愛情故事》紅遍亞洲的鈴木保奈美合作《唐人街探案3》，兩人雖然沒有直接對戲，但鈴木保奈美特別花了10分鐘跟他說「這部電影真的好看」，「她請我轉告導演，我們拍了很浪漫的電影，她感動到哭了，所以她一定要親口跟我說這部電影很好看」！

邱澤與徐譽庭。（林淑娟攝）

由徐譽庭和許智彥導演、呂蒔媛編劇、邱澤與謝盈萱等人主演的《誰先愛上他的》2018年底上映，除了締造6600萬票房佳績，也在台北電影獎囊括最佳劇情長片、最佳男主角、最佳女主角等6項大獎，並入圍2018年金馬獎8項大獎，謝盈萱更因此片登上金馬影后。聽到邱澤轉述鈴木保奈美對本片的大力稱讚，徐譽庭也覺得開心又感動。

徐譽庭表示，後來有很多國家都想來買版權改編，「這表示大家覺得這議題在各國都適用、都適合發酵」，媒體笑問：「那好萊塢呢？」她也笑答：「還在等！總之阿澤與盈萱這兩個角色一定會很多人爭取！」

徐譽庭也透露了新電影開拍戲計劃，由吳慷仁主演的《我沒有談的那場戀愛》預計3月25日開拍，4月底殺青。去年才為了拍公視大戲《傀儡花》從70公斤瘦到50多公斤又瘦又黑，被形容有如「甘地」、「國父」的他，這次要挑戰增胖20公斤，變成80公斤。徐譽庭解釋：「因為那角色是要晝伏夜出，他不是宅男，只是喜歡黑夜，所以整個人要呈現很鬆、肉也鬆的狀態！」

邱澤出席經紀公司尾牙宴。（林淑娟攝）

邱澤和謝盈萱也將客串演出，但邱澤笑說「我現在還不知道要幹嘛」。徐譽庭表示，邱澤先來客串這部，2021年會再為他量身打造一部新戲，目前還在醞釀中。

(中時 )