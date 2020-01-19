「新流行雙面女神」艾娃麥絲（Ava Max）17日初次造訪台灣，並將作為海外表演嘉賓出席18日的「第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮」。第一次來到台灣的艾娃相當興奮，最想做的事情就是去嚐嚐台灣美食，並點名最具代表性的小籠包。艾娃雖是首次來台，音樂作品卻早已在台灣擁有火爆人氣，尤其〈Sweet But Psycho〉和〈So Am I〉分別得到了白金、金唱片銷量，她拿到金唱片認證也開心大叫：「太棒了！」

2019年對於艾娃麥絲來說可以說是直線上升的一年，她表示最印象深刻的應該就是去了很多不曾去過的國家，「以前沒有這種機會可以環遊世界，而且〈Sweet But Psycho〉讓我和世界各地很多歌迷產生連結，很高興大家喜歡這首歌。」艾娃也透露對2020年的新期望，除了會發表第一張專輯，也將有巡迴演出，「新專輯除了有聽起來令人開心的歌曲，也會有黑暗風格的歌曲，就像我的頭髮一樣有兩個面向。很想快點讓大家聽到，相信大家聽到都會有很大的共鳴。」

艾娃麥絲首度來台。（華納音樂提供）

艾娃麥絲的音樂作品經常傳達正面能量，她也當場分享如何變得更自信的方法，「我覺得要建立自己的日常儀式，比如冥想，每天告訴自己『我很漂亮』，畢竟世界上如果每個人都一樣的話是很無趣的，我每天早上開始工作之前都會給自己鼓勵。」

艾娃麥絲過去曾與大衛庫塔等大咖藝人合作，被問到近期還有沒有希望合作的對象？她說其實想合作的人有很多，但其中一個對象她一定會選卡蒂B（Cardi B），「她是一個很酷的人，總是勇於表達心聲，而我也是這樣的人，合作起來應該很有趣。」艾娃對於韓流文化也有涉略，先前不但曾與韓團NCT127合作過，還表示自己超愛BLACKPINK，直說很想嘗試她們的造型。另外，在華語藝人合作方面，她也反問媒體有沒有推薦的人，並表示此趟台灣行會多多深入瞭解，未來有機會也想和華語藝人合作。

(中時 )