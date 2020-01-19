藝人無尊從節目《大學生了沒》出道，男扮女裝模仿「珍珍」開起知名度，自稱是「沙巴莫文蔚」的搞笑演出，獲得不少大眾喜愛，在眾人面前總是開心果的他曾透露自己非常害怕草，近期錄《Game什麼東西》時表示差不多四、五歲時，父母親帶他出外踏青踩草，「印象中我踩下去就哭了，爸媽也很一頭霧水。」

對於草的恐懼性，他討論出最大的癥結點，「我有潔癖，甚至有點強迫症，濕濕的泥土更讓我噁心到爆炸，泥土和草的結合攻擊力又超強。」由於怕草，山上綠意盎然的景象對他來說是夢魘，更別說是跟家人掃墓，「看到就會怕，只要電影裡面有森林或者草原奔跑的景象，我都無法接受，像是《阿凡達》。」

因為怕草的特質，讓他從小到大都享有一些「特權」，「升旗的時候有時候就不用去，大學修足球課都是在一旁看著學遊戲規則。」每每有出外景時，「我一個人睡小木屋，其他人都睡帳篷。」更笑說錄影後搭高鐵回台北的路上，夢到跟草有關的夢，還被嚇醒，「我夢到自己走在信義區路上，然後慈禧太后提著一籃草給我，根本起雞皮疙瘩呀！」

(中時 )