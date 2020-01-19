據韓聯社報道，樂天集團創辦人、名譽會長辛格浩19日下午逝世，享年99歲。樂天集團透過聲明表示，辛格浩在南韓時間19日下午4點30分（台灣時間下午3點30分）左右，在首爾東部的峨山病院（Asan Medical Center）病逝。

樂天集團最早是由旅日韓僑辛格浩在日本創立，辛格浩1921年出生，1948年在日本東京創建樂天集團，以小型口香糖製造商起家，之後韓日邦交正常化，1967年他將事業拓展至南韓，成立樂天製果公司，現已成為南韓第五大企業集團，南韓五大企業集團的創始人，除了辛格浩，三星（Samsung）創始人李秉喆、現代（Hyundai）創始人鄭周永、LG創始人具仁會及SK集團創始人崔鍾賢均已過世；韓聯社形容，南韓財界的「第一代企業家」時代已落幕。

樂天集團旗下目前有數十家子公司，業務範圍囊括零售、飯店和娛樂等產業，跨足日韓商界。不過辛格浩近年因涉嫌違規經營捲入司法調查，2019年10月17日，他因貪污瀆職，被韓國最高法院判有期徒刑3年。經首爾中央地方檢察廳認定，辛格浩患有老年癡呆加上行動不便，獲得監外服刑。

辛格浩的身家估計超過一兆韓元，目前仍未知辛格浩的財產繼承分配，但集團表示，他的財產將會依法處理，企業集團管理結構並不會受到影響。

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(中時電子報)