農曆新年即將到來，家戶準備歡喜迎新年的同時，為了讓弱勢家庭也能感受過節的氣氛，高雄市仁武公所結合在地慈善團體、企業及政府機關訂於18日在仁武區仁武里里民活動中心，共同辦理「人間有愛～寒冬送暖」活動，現場來自各界善心人士資源的挹注，將愛心分送給弱勢家庭及高關懷個案，現場洋溢溫馨感人的氛圍。

參與此次活動單位的有仁武同心慈善會、古嚴普濟會、雲天愛心慈善會、灣內慈惠愛心會、行善布施團、高雄市微笑協會、仁大獅子會、國際獅子會、大社工業區廠商聯誼會、台灣塑膠工業股份有限公司、香港商昇達廢料處理公司、億祥儀器有限公司、仁武分局警察志工中隊、消防局第四大隊第二中隊仁武分隊等14個團體。

慈善團體秉持善心善念為眾人服務的良好願望，當天設攤捐助受助家庭紅包、禮券、白米、清潔用品及鍋子等多項民生物資，周邊並規劃了華山義剪及衛生所肺部X光檢測，讓弱勢家庭及高關懷個案感受到人間的溫暖，個個滿載而歸，安心過個好年。

仁武區長蔡翹鴻代表高市府感謝這次所有出錢出力的慈善團體、企業單位及政府機關，特別致贈感謝狀表達謝意，並肯定感恩他們對社會的貢獻、真誠的付出及無私的奉獻，令人感佩。

(中時 )