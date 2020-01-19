本周五就是農曆年除夕夜了，寶島羽球一姐戴資穎因為要參加明天開打的印度羽球超級聯賽，必須在他鄉過新年，出發前她和奶奶互給紅包沾喜氣，要帶著滿滿幸福繼續為羽球賽事努力。

戴資穎今天上午透過社群網站分享和奶奶拿著紅包的合照，寫道：「早安，因為要去印度沒辦法在台灣過年，竟然和奶奶超有默契的先互相給了個紅包，沾沾過年的喜氣～～先提早祝大家新年快樂啦～～我給奶奶的紅包和奶奶給我的紅包，是不是都超有特色呢？」

照片中戴資穎手中的紅包袋有勝利羽球拍印花，象徵她羽球選手身份，戴奶奶手中的紅包袋，則有一台紅牛F1賽車，運動品牌勝利、能量飲料紅牛兩個品牌都是小戴的贊助商。

小戴在印度羽球超級聯賽效力班加羅爾暴龍隊，球隊本季尋求連霸，第一場比比賽是台北時間後天晚上9點半對東北勇士隊。這項聯賽賽制為團體賽，要進行2場男單、1場女單、1場男雙及1場混雙。

(中時 )