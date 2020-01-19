利比亞兩大敵對陣營今天將與他們的外國支持者出席德國柏林峰會，討論如何結束奪取利比亞首都的黎波里及這個產油國家的代理人戰爭。

利比亞內戰至今導致14萬人流離失所，全國原油產量現在更已減少一半以上。

德國與聯合國希望說服俄羅斯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、埃及，讓他們敦促敵對雙方陣營就的黎波里永久停戰達成共識。的黎波里政府是獲得國際認可的政府。

先前幾次嘗試都破局之後，柏林這場為期一天的峰會焦點，將放在4月開始攻打的黎波里的利比亞東部指揮官哈夫塔（Khalifa Haftar）身上。利比亞敵對雙方停火已持續一週，西方強國希望此次峰會能對哈夫塔施加壓力，讓他繼續停火。

哈夫塔13日中途退出俄羅斯與土耳其的峰會，敵對方利比亞全國團結政府（GNA）總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）則簽署了兩國領袖提出的永久停火提案。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及歐洲和阿拉伯多位領袖也將出席今天這場峰會，峰會不會嘗試斡旋出哈夫塔與沙拉吉的權力分享協議，而會把焦點放在永久停火以重新展開談判方面。

(中央社)