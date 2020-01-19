南投燈會環保燈區，可以運動還送飲料。（廖志晃攝）

南投燈會今年特別推出環保燈區，結合環保、運動與彩燈的裝置藝術，讓民眾透過自行車競速發電，選擇日月潭、武嶺及塔塔加3種路線，比賽誰先點亮花燈，用運動方式參與南投燈會，還有機會獲得運動飲料。

環保局長方信雄表示，環保燈區主要由台灣瑞曼迪斯公司贊助，美利達工業公司及維他露基金會也贊助部分項目，裝置藝術以回收物再利用理念，將廢棄的寶特瓶製作成燈飾，並納入節能概念，透過自行車競速產生電力而點亮彩燈。

台灣瑞曼迪斯公司總經理戴英傑表示，該公司在台灣致力推動環保再利用工作，也期望透過運動彩燈，讓民眾更了解環保理念。燈會期間，民眾晚上6點半至9點半到燈區體驗互動，就送舒跑或優鮮沛，平日限量120瓶、假日200瓶。

副縣長陳正昇表示，廢棄物處理及環保是很值得關心的議題，感謝瑞曼迪斯、美利達、維他露企業的響應，讓民眾更有資源回收的概念，南投有優質的自然風景，推廣環保的觀念和行動，更有助於推動觀光首都的目標。

(中時 )