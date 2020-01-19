苗栗縣苑裡鎮公所19日於中正國小活動中心周邊農田，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，推廣觀光休閒農業及農特產品。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所19日於中正國小活動中心周邊農田，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，吸引許多遊客前來免費體驗拔蘿蔔。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所19日於中正國小活動中心周邊農田，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，吸引許多遊客前來免費體驗拔蘿蔔。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

來苑裡賞花海、拔蘿蔔，親子同遊，小朋友樂翻了。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

來苑裡賞花海、拔蘿蔔，親子同遊，小朋友樂翻了。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所19日於中正國小活動中心周邊農田，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，推廣觀光休閒農業及農特產品。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局於「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」現場，設攤宣傳重要節日安全維護工作，辦理有獎徵答、寓教於樂。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局於「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」現場，設攤宣傳重要節日安全維護工作，辦理有獎徵答、寓教於樂。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局於「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」現場，設攤宣傳重要節日安全維護工作，辦理有獎徵答、寓教於樂。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局於「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」現場，設攤宣傳重要節日安全維護工作，辦理有獎徵答、寓教於樂。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局於「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」現場，設攤宣傳重要節日安全維護工作，辦理有獎徵答、寓教於樂。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所19日上午9時許，於中正國小活動中心周邊農田，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，吸引許多遊客前來免費體驗拔蘿蔔、米食饗宴、花海造景、藝人表演及抽獎活動，通霄警分局也到場設置機動派出所，提供即時服務，與民眾開心互動，宣導預防犯罪知識。

台灣經典小鎮「苑裡鎮」推廣觀光休閒農業，在山腳外環、苗43線高鐵橋下與錦山公園交會處、苑裡火車站、中正國小學區周邊農田，種植約15公頃向日葵、波斯菊、萬壽菊景觀花田，近期陸續綻放，繽紛花海迎風搖曳，美不勝收。

苑裡鎮公所為吸引遊客，另於中正國小前農田栽種3公頃蘿蔔田，結合花田舉辦首屆拔蘿蔔活動，推廣食農教育及行銷苑裡特色農特產品。把握人潮聚集，通霄警分局進駐現場進行重要節日安全維護工作宣導，警方表示，長達7天的年假，遊子返鄉、親友團聚，免不了在餐宴上飲酒，因此預防酒駕肇事是重要工作之一。

通霄警分局提到，許多家庭會趁此長假出遠門走春或出國旅遊，家中的財物就必須妥善置放或加裝監視器，運用手機監控家中的即時影像；另外，為宣傳交通管制措施、為民服務事項、重要預防犯罪及交通安全的知識，警方也在活動現場辦理「節安工作小講堂」有獎徵答，與親子開心互動，達到寓教於樂目的。

分局長林振明表示，2020年加強重要節日安全維護工作，執行期程自即日起至1月30日24時止，以3大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重點，警方加強維護交通及治安工作，同時呼籲民眾遵守各項交通規則，切勿酒後駕車，出遊亦要注意家中財物防竊。

(中時 )