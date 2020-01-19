蔡黃汝（豆花妹）相隔5年推出新單曲〈迷人的危險〉，自認「迷人的危險」之處是自己超會長針眼的大眼睛：「我覺得是眼睛，因為常常有人說媽媽生的好，給了我一雙有神的大眼睛，不過呢因為我常常使用眼睛過度，加上工作壓力熬夜，超容易長針眼！所以算是常常有健康危險的部位！」自稱「針眼達人」。

她過去開過無數次的針眼刀，「都是要把眼皮內翻起來的手術，要打麻醉針、用刀片割開，光去年就開過三次」。回歸歌壇的她不但加入新東家，還取了偏男性化的英文名FLO，豆花妹說：「太適合我了！打從娘胎開始我爸媽以為在肚子裡的我是男生，所以取了蔡黃汝很中性的名字，加上我個性比較像男生，玩的是金剛戰士或賽車。」

相隔多年重拾麥克風，蔡黃汝錄完新單曲第一個版本時信心滿滿，未料隔天卻遭經紀公司「打槍」，指她唱得「太用力、太炫技」，豆花妹說：「當下晴天霹靂，我以為那樣唱是有技巧，別人才能感受到我唱歌進步。」後來老師要她不用想太多，放鬆心情「做自己」，果然成果令人滿意。

豆花妹相隔5年推出新單曲。（繁星浩月提供）

(中時 )