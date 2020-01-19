中天《小明星大跟班》19日舉行四周年記者會，主持人吳宗憲喝了一口象徵「好事會發生」的四神湯，隨即含住豬腸想與女兒吳姍儒（Sandy）共享，Sandy搞笑大喊：「我已經30歲了好嗎？」他轉頭要嘴對嘴餵食李妍瑾，場面相當逗趣。

吳宗憲、吳珊儒、馬國賢、綠茶、大根、李妍瑾、余筱萍一同出席為中天《小明星大跟班》慶生。（圖／張祐銘攝影）

此外，馬國賢、綠茶、大根、李妍瑾、余筱萍都送上好兆頭禮物慶賀，吳宗憲他指向Sandy笑說：「因為現在公司老闆是我二女兒，結果發現，今年尾牙最多的是我右手邊這位，台積電、聯電、鴻海、廣達全部都是妳。」Sandy今年12場尾牙，但笑說：「不好意思！金牛在這裡。」

至於其他節目會找代班嗎，吳宗憲笑說：「其他節目就是配合我錄影時間，真的可以找偉忠哥（王偉忠）來代班，他跟Sandy擦出火花一定很有趣。《綜藝玩很大》可以拉到廣州來錄，一次錄10天有沒有，上海也錄10天。」他曾提及副業賺得比娛樂事業多很多，所以今年工作版圖多半在對岸，更發下宏願要招待藝能界朋友去德國吸塵器工廠參觀。

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(中時電子報)