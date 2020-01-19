俄羅斯新西伯利亞近日發生一起慘案，有名少年到水上樂園遊玩，不過他潛到泳池底部後，就沒有再浮出水面換氣，長達5分鐘之久，救生員察覺到不對勁，便立刻上前查看，沒想到竟發現少年卡在泳池中，四肢呈現藍紫色，已經沒有生命跡象。

綜合俄媒報導，事發於當地時間8日，一名16歲少年去到了「水世界」（Aquamir）玩耍，沒想到他竟意外卡進泳池中的金屬桿上，整個手臂已經呈現藍紫色，救生員來回多次換氣救援，好不容易將腫脹的手臂與金屬桿分離，少年被救上岸時，心跳已經停止4分鐘，立即將他送醫急救。

目擊者康斯坦丁（Konstantin）表示，事發當下很多人都上前幫忙，想要把少年拉出來，但其實他早就沒有生命跡象了。醫療團隊表示，少年被送進醫院時，情況就已經非常不樂觀，在13日還是傳出少年不治身亡的消息。其實「水世界」過去就曾發生類似案例，但園區至今並未作出任何改善。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)