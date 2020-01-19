普仁有愛，實踐五德，翻轉生命！靈鷲山第17屆花蓮普仁獎頒獎，19日頒獎典禮邀請各界貴賓、校長、老師、家長及社會賢達與護持的善信大德，一起齊聚花蓮縣議會，見證26個品德優良的國中小學生，他們如何不畏逆境、努力向上、上善，他們堅忍樂觀的生命故事，感動在場觀禮的每個人。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，「美好的品德，帶來尊貴美好的生命」，品德是治癒心貧窮的最大力量，2003年創辦「普仁獎」目的不是濟貧，而是倡導品格德行，發掘更多品德優良的小朋友，希望透過社會溫暖、正向力量，翻轉孩子們的生命，這是心道法師的願力，也是傳承。

17年來，普仁獎在全台共鼓勵7727個陋室裡的孩子迎向陽光，他們在困難環境中努力不懈，仍保有「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的生活態度，讓生命發光，實屬難得。花蓮教育處翁書敏副處長及花蓮縣政府北區服務中心張治華主任，皆肯定靈鷲山普仁獎對社會的貢獻。

脫穎而出代表花蓮參加靈鷲山全國普仁獎選拔的簡玉秀同學，每一科都努力拚高分，不僅學業成績優異，在美術方面也得過花蓮縣美術比賽西畫組第一名、平面設計第三名，還入選全國佳作，獲獎無數。最難能可貴的是，玉秀凡事都秉持正念，用正念樂活每一天，滿滿正能量，未來更立志當中醫師濟世救人。不計較的個性，也讓她得到好人緣，感謝靈鷲山舉辦普仁獎選拔，感謝學校老師幫她推薦申請，心疼媽媽的她，知道媽媽的偶像是大陸女星迪麗熱巴，她要帶媽媽去新疆朝聖旅行。

家訪志工蔡佩蓉分享心得表示，花蓮縣地形狹長，訪視範圍北到秀林鄉，南到富里鄉，感恩所有校長的支持、推薦導師細心撰寫，並觀察孩子們的言行生活表現，才能讓普仁獎評審委員初步認識孩子。心道法師說，下緣是可以延伸的，普仁讓大家有緣齊聚一堂，我們把這個善緣的精神，如同佛法般傳遞下去，讓更多的志工和我們一起來探訪小太陽們的故事。

靈鷲山僧委恆傳法師及花蓮執事寶臻法師說，生命教育和品德教育是普仁獎最重要的精神，期待藉由獎勵、表揚、推廣品德的過程，促進社會崇尚品德風氣，推動社會共同重視生活中品德的落實，呼籲能有更多力量加入普仁的行列，發掘更多品德優良的小朋友，帶給社會美好、向善的正能量，鼓勵更多的人，秉持正念和一顆永不放棄的心，對治生命的一切難關與挑戰，進而幫助更多需要幫助的人。

(中時 )