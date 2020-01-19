黃偉哲（左）頒獎給答對反毒有獎徵答活動的同學。（劉秀芬攝）

台南市婦幼警察隊婦幼安全常識宣導送小禮物，吸引許多青少年參加。（劉秀芬攝）

台南市警察局19日舉辦「迎春走馬瀨 反毒GO GO GO」烤肉活動，由市長黃偉哲及警察局長周幼偉共同主持，黃偉哲現場也與青少年朋友進行反毒有獎徵答活動，以輕鬆有趣的方式讓同學了解毒品的危害及新興毒品辨識技巧，會場也設有反毒宣導專區，讓同學認識毒品的可怕。

南市警表示，每年寒假期間都會舉辦青少年休閒活動，鼓勵少年朋友們走向戶外。今日特別選在走馬瀨農場，邀請台南地方法院少年調查保護室、世界展望會、台南家扶中心、陽光真愛青少年關懷協會等單位共同參與烤肉活動，約有450人參加。

黃偉哲表示，反毒議題在台灣不是新鮮的議題，如何在反毒戰爭中打贏勝仗，是嚴肅課題，面對毒品人口年愈來愈下降的情形，從大學、高中、國中到國小，都必須強力宣導，讓年輕朋友們，不要在人生開始時就墜入毒品的深淵，所以藉著輕鬆的活動，讓青少年對毒品有所警覺，這點是很重要的。

黃偉哲進一步強調，毒品、詐騙以及黑幫一直是治安的頭號敵人，市府一定要竭盡所能，蘿蔔及棍子都要同時施展，才能夠在反毒戰爭、反黑戰爭以及反詐戰爭中間，得到一線的希望。

警察局為防制毒品入侵校園，首重讓大家辨識新興毒品及教導大家辨識新興毒品的小訣竅，然而面對現今複雜的社會環境，也建議家長多多關心子女，才是最好的防制方式。

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(中時 )